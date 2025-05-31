Ev hapsindeki İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hastaneye kaldırıldı
İBB operasyonu sonrası bir süredir ev hapsinde tutulan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, son bir kaç gündür artan göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Gerçekleştirilen operasyonla Şafak Başa'nın iki ana damarına müdahale edildi. Başa'nın halen Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi’nde müşahade altında tutulduğu öğrenildi.
Kaynak: ANKA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında bir süredir ev hapsinde tutulan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa kaldırıldığı hastanede 2 ana damarına operasyon yapılarak müşahade altına alındı.
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, 2. dalga operasyonda operasyonda gözaltına alınmıştı. Özellikle sağlık durumu nedeniyle gözaltında tutulmasına kamuoyunda yoğun tepki gösterilen Başa hakkında ev hapsi kararı verilmişti.
Bir süredir ev hapsinde tutulan Başa, son bir kaç gündür artan göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla Şafak Başa'nın iki ana damarına müdahale edildiği belirtildi.
Başa'nın halen Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi’nde müşahade altında tutulduğu belirtildi.