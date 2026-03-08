Ev içi emek şalter indirirse: Bakım grevi mümkün mü?

Çocuk bakımı, yaşlı bakımı, hasta bakımı, ev içi emek, duygusal emek, görünmeyen ve çoğu zaman adı bile konmayan bütün o yükler… Türkiye’de kadınların sırtına yıkılan, kamusal olarak desteklenmeyen ama hayatın devamını sağlayan devasa bir emek alanı.

Bir süredir bu konu üzerine düşünürken yolum İsviçre’deki feminist hareketin tartışmalarıyla kesişti. İsviçreli sendikacı feminist Aude Spang ile yaptığımız mektuplaşmada, ülkedeki feminist grev deneyimini ve 2027 için planlanan ‘bakım grevi’ fikrini konuştuk. Bir yandan İsviçre’de neler olup bittiğini anlamak diğer yandan da Türkiye’de bakım meselesini daha doğru ele alabilmek açısından da önemli buldum.

Aude, İsviçre’nin en büyük sendikası olan UNIA’da çalışıyor ve feminist grevin de örgütleyicilerinden. Anlattığına göre İsviçre’de feminist hareket 2018’den ve 14 Haziran 2019’daki ilk büyük feminist grevden bu yana çok aktif. 2027’de hedefleri ise ‘bakım grevi’... Ancak bakım grevinde bu kez çağrı esas olarak sendikalardan değil, feminist grev kolektiflerinden geliyor.

İsviçre’de feminist grev kolektifleri 2019 yılından bu yana her yıl 14 Haziran’da ‘Feminist Grev’ örgütlüyor. Geçen yıl Zürih’teki feminist grevi benim de izleme şansım olmuştu. Bu grevler ülke genelinde 10 binlerce kadının ve LGBTİ+’nin katılımıyla gerçekleşiyor. Grev kolektifleri, baştan itibaren sendikalardan bağımsız bir öz-örgütlenme alanı olarak kurulmuş yapılar. Sendikalar hareketi destekliyor, görünürlüğünü artırıyor, daha geniş bir toplumsal meşruiyet sağlıyor. Ama hareketin ana gövdesini doğrudan feminist örgütlenmenin kendisi oluşturuyor.

Aude, Zürih Feminist Grev Kolektifi’nin 2023’ten beri İsviçre’deki diğer kolektifleri “bakım” meselesine odaklanan yeni ve büyük bir feminist grev için harekete geçirmeye çalıştığını söylüyor.

2027 için örgütlenen Bakım Grevi’nde, bakım meselesi ücretli ve ücretsiz, kesişimsel ve sistematik bir çerçevede ele alınıyor. Yalnızca hastane, huzurevi ya da kreş çalışanlarının emeğinden söz edilmiyor. Evde yaşlısına, çocuğuna, hastasına bakan kadınlar, işte çalışıp eve gelip ikinci mesaisine başlayanlar, bakım hizmetlerine erişemediği için hayatını sürekli yeniden kurmak zorunda kalanlar da bu tablonun parçası.

Her yıl feminist grevin gerçekleştirildiği 14 Haziran’ın bu yıl Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle grevin görünürlüğünü artırmak için 2027’de gerçekleştirilmesi planlanıyor. İlk bakışta ayrıntı gibi kalan bu durum aslında feminist hareketin ne kadar titiz düşündüğünü de gösteriyor.

Bu konuşmalar sırasında “Türkiye’de bir Bakım Grevi örgütlenebilir mi?” diye düşünüyorum. Çünkü bakım krizi, sadece ailenin ya da ‘kadınların doğal görevi’ diye sunulan bir düzenin konusu değil. Bizzat siyasal ve ekonomik krizin merkezindeki başlıklardan biri. Üstelik bu kriz, neoliberal dönüşümden bağımsız düşünülemez. Sosyal devletin tasfiyesi, kamusal hizmetlerin daraltılması, bakım hizmetlerinin piyasalaştırılması ve güvencesiz çalışmanın yaygınlaşması, bakım yükünü daha da ağırlaştırıyor. Devlet, kreşten yaşlı bakımına kadar kamusal sorumluluğunu geri çekerken ortaya çıkan boşluk ‘aile’ eliyle daha doğrusu kadınların görünmeyen emeğiyle kapatılıyor. Böylece bakım, kamusal bir hak olmaktan çıkarılıp hane içine, kadınların ücretsiz emeğine ve düşük ücretli, güvencesiz işlere havale ediliyor.

Tek adam rejimi, yıllardır kadınların kazanılmış haklarına saldırırken kadın cinayetleri artarken LGBTİ+’lar hedef gösterilirken bir yandan da kadınları daha fazla eve bağlayan aile merkezli politikaları büyütüyor. Toplumsal rıza üretemeyen iktidar, ‘aileyi yeniden inşa’ etmek fikrini iktidarının önceliği konumuna getiriyor. 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesi de bu yönelimin bir parçası.

Nüfus artış hızındaki yavaşlamaya karşı geliştirilen politikalarda kamusal bakım hizmetlerini güçlendirmek yerine, kadınların esnek çalışması, hem işte hem evde her şeyi idare etmesi, kısacası toplumsal yeniden üretim krizinin yine kadınların omuzlarına yüklenmesi bekleniyor. Kreş yetersiz, yaşlı bakım hizmetleri yetersiz, kamusal destek zayıf, özel bakım hizmetleri ise pahalı. Ama bütün bunlar çoğu zaman açık bir hak gaspından öte ‘aileyi güçlendirme’, ‘iş-aile uyumu’, ‘kadını destekleme’ gibi süslü kavramlarla paketlenerek sunuluyor.

Tam da bu yüzden bakım meselesi, kadın cinayetleri ve hak gasplarının gölgesinde kalsa da aslında feminist mücadelenin en kritik başlıklarından biri olmaya aday. Çünkü bakım, hayatın nasıl sürdürüldüğüyle ilgili. Kimin yorulduğu, kimin görünmez kılındığı, kimin ücretsiz çalıştırıldığıyla ilgili. Ve bu yüzden de son derece politik.

Aude’ye Türkiye’de kadın hareketinin ülkenin en dinamik toplumsal gücü olduğunu anlattım. Gerçekten de her yıl 8 Mart’ta ve 25 Kasım’da sokaklar doluyor, katılım artıyor, kadınlar tüm saldırılara rağmen direnişten bir adım geri atmıyor. Buna rağmen bakım başlığı henüz hak ettiği ölçüde kamusal tartışmanın merkezine yerleşebilmiş değil. Oysa ekonomik kriz, yoksullaşma, güvencesiz çalışma, yaşlanan nüfus ve tasfiye edilen sosyal devlet düşünüldüğünde, bu başlığın daha da yakıcı hale geleceği açık.

İsviçre’deki bakım grevi 2027 yılında planlanıyor. Peki, Türkiye’de bakım emeğini görünür kılacak, kadınların kişisel meselesi olmaktan çıkarıp toplumsal bir mücadele başlığı haline getirecek yollar neler olabilir?

Dünyanın başka yerlerinde kadınlar bakım etrafında yeni mücadele biçimleri kurmaya çalışıyorsa bu, Türkiye için de bir ilham olabilir mi?

Kadınların ekonomik ve toplumsal bağımsızlığını tehdit eden bu neoliberal-muhafazakâr dönüşüm projesine karşı örgütlü mücadelenin ne kadar hayati olduğunu da bir kez daha gösteriyor. Tam bu yüzden, bakım üzerine daha fazla söz kurmanın zamanı.

***

KAYNAK DEĞİL SİYASİ İRADE MESELESİ

Feminist Grev Kolektifi’nin Bakım Grevi için yaptığı çağrı özetle şöyle:

“Bakım emeği krizdedir ve buna rağmen hâlâ yeterince görünür değil. Bu kriz, yetersiz kaynaklar ve yetersiz tanınma ile kendini göstermekte, emek verenlerde tükenmişliğe ve sağlık açısından uzun vadeli zararlara yol açmaktadır. Ücretli bakım emeğinde düşük ücretler ve kötü çalışma koşulları söz konusudur. Ücretsiz bakım emeği ise ek olarak ekonomik dezavantajlara, hatta özellikle yaşlılıkta yoksulluğa kadar varan sonuçlara neden olmaktadır. Bundan yalnızca bakım emeğinin niteliği değil, ona bağımlı olan insanlar da zarar görmektedir. Neoliberaller ve sağ muhafazakârlar bize dayanışmacı, yeterli ve insanca bakım sistemlerinin mümkün olmadığını çünkü bunun için kaynak bulunmadığını anlatmaya çalışıyorlar. Oysa bu kaynak değil, siyasi irade meselesidir!”