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Ev içinde şiddet artıyor

Kadın
  • 11.07.2024 06:00
  • Giriş: 11.07.2024 06:00
  • Güncelleme: 11.07.2024 06:29
Ev içinde şiddet artıyor

Haber Merkezi  

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’nın haziran ayı verilerini yayımladı. Rapora göre; yardım hattına 298 arama geldi. 298 aramadan 63’ü kayıt açtırmak için ararken, 45’i ev içi şiddeti bildirdi, 29’u evli olduğu erkek tarafından şiddete maruz bırakıldığı için aradı.

19’u sığınak talebinde bulunurken, 1 kişi ise acil yardım talebinde bulundu. Verilere göre kadınlar en çok duygusal şiddete maruz bırakıldı. Aramalar en çok İstanbul’dan yapılırken, kadınların en çok evlerinde ve evlerindeki erkekler tarafından şiddet gördüğü ortaya çıktı.

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