Ev içinde şiddet hattı yıl boyu hiç susmadı

Haber Merkezi

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 2024 yılında "Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı"na gelen aramaları analiz etti. Gelen 3 bin 908 aramadan 939’u işleme alındı. Bunlardan 638’i ev içi şiddet vakası oldu. Şiddete maruz bırakılanların yaşları 01-85 arasında değişti. Şiddet türleri arasında fiziksel ve duygusal şiddet ilk sırada yer aldı.

Raporda bir çok şiddet türünün birlikte yer aldığı belirtilerek şöyle denildi: "Ancak maruz kalan üzerindeki derin etkileri nedeniyle diğerlerinden öne çıkmaktadır. Aynı zamanda fiziksel şiddet türü dışında kalanlar maruz kalan tarafından bilinmiyor olabilir. Gelen çağrılar kadına karşı şiddetin kadınların evli oldukları erkekler %52,4 ile saldırganlar içerisinde en geniş grubu oluşturmakta. Hatta sadece yurtiçi değil yurtdışından telefon geldi. Bunlar arasında ilk üç sırayı, Almanya ve İngiltere oluşturdu. En çok arama yapılan iller ise: İstanbul, Ankara, Aydın, İzmir, Bursa ve Denizli oldu."

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ŞİDDET TÜRLERİ DAĞILIMI (%)

En çok arama, sabah saat 9 ile 15 arasında yapıldı. Saldırgan en çok yüzde 52.4 ile eş, yüzde 4.1 ile erkek arkadaş yüzde 3.9 ile eski eş oldu.

• Gelen çağrı: 3908

• Kayıt açılan vaka: 939

• Ev içi şiddet: 638

• Eş şiddeti: 423

• Sığınma evi talebi: 183

• Acil vaka: 20

EN ÇOK ARAMA YAPILAN 6 İL

• İstanbul - 404

• Ankara - 118

• Aydın - 80

• İzmir - 61

• Bursa - 33

• Denizli - 32

18 YILDA 30 ÜLKEDEN ARAMA

2007’den günümüze tüm illerden ve 30 farklı ülkeden arama geldi. (15.10.2007-01.01.2025)

• Gelen çağrı: 46,661

• Ev içi şiddet: 46,661

• Acil vaka: 3,717