''Ev kadınlarına emeklilik'' vaadi Meclis gündeminde: 3 yıl geçti somut adım nerede?

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 2023 seçimleri öncesinde iktidar tarafından vadedilen "ev kadınlarına emeklilik" düzenlemesinin aradan geçen üç yıla rağmen hayata geçirilmemesini TBMM gündemine taşıdı. Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, "Vaadin üzerinden 3 yıl geçti, somut adım nerede" diye sordu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Kaya, "Aile Koruma Kalkanı Programı" kapsamında verilen "ev kadınlarına emeklilik" vaadini hatırlattı. Kaya, aradan geçen üç yıla rağmen vaadin hayata geçirilmemesine tepki gösterdi. Kaya, milyonlarca kadını ilgilendiren konunun belirsizlik içinde bırakıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı tarafından duyurulan ve ev kadınlarının prim ödemelerine devlet desteği sağlanmasını içeren düzenlemenin neden TBMM gündemine getirilmediğini soran Kaya, başvuru takviminin dahi açıklanmamasını eleştirdi.

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun kadınlar üzerindeki etkisine işaret eden Kaya, en düşük isteğe bağlı sigorta priminin 10 bin TL'yi aştığını vurguladı. Seçim döneminde dile getirilen "primlerin üçte birini devlet karşılayacak" vaadinin hala uygulanmadığını belirten Kaya, bu durumun milyonlarca kadını mağdur ettiğini ifade etti.

Soru önergesinde, düzenlemenin finansmanına ve uygulanma şartlarına ilişkin belirsizlikler de gündeme getirildi. Kaya, Aile ve Gençlik Fonu'nun ev kadınlarının sosyal güvenliği için ne kadar kaynak ayırdığının açıklanmasını isterken, düzenlemeden yararlanma kriterlerine ilişkin kamuoyunun aydınlatılması gerektiğini kaydetti. Yaş sınırı, çocuk sayısı veya evlilik süresi gibi şartların getirilip getirilmeyeceğini soran Kaya, ayrıca çocuk sayısına bağlı erken emeklilik imkânı sağlayacak bir model üzerinde çalışma olup olmadığını da gündeme taşıdı.

Kaya, ekonomik koşullar nedeniyle prim ödemekte zorlanan ev kadınları için geçmişe dönük borçlanma ya da ihya hakkı tanınıp tanınmayacağını sorarken, Bakanlığın konuya ilişkin etki analizi yapıp yapmadığını ve düzenlemeden kaç kadının yararlanmasının öngörüldüğünü de öğrenmek istedi.