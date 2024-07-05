Ev sahibi Almanya'yı eleyen İspanya ilk yarı finalist oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Almanya'yı uzatmaların son dakikasında attığı golle 2-1 yenen İspanya, yarı finale çıktı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Almanya'yı uzatmaların son dakikasında attığı golle 2-1 yenen İspanya, yarı finale çıktı.

Stuttgart Arena'da yapılan maçın ilk yarısında iki takım da savunma güvenliğini elden bırakmadan gol aradı. İki ekip de girdiği nadir pozisyonlarda ya etkili şutlar çıkartamadı ya da kalecileri geçemedi. İlk 45 dakikada gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıya İspanya daha iyi başladı. İspanyollar, karşılaşmanın 51. dakikasında Dani Olmo'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra tüm riskleri alan Almanya, rakip kalede baskı kurdu. Pozisyonlar üreten ev sahibi takım, aradığı golü 89. dakikada Florian Wirtz'in ayağından buldu. Normal süre 1-1 beraberlikle sonuçlanınca 15'er dakikalık 2 uzatma devresine geçildi.

Gol sesinin çıkmadığı ilk uzatma bölümünde Almanya daha etkili oynayan ve pozisyonlar üreten takım oldu. İkinci uzatma da çekişmeli geçti. Normal sürenin son dakikasında yediği golle maçın uzamasına engel olamayan İspanya, uzatmanın son dakikasında Mikel Merino'nun kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla İspanya adını yarı finale yazdırırken, Almanya ev sahibi olduğu organizasyona çeyrek finalde veda etti.

İSPANYA, 6. KEZ YARI FİNALDE

İspanya Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 6. kez yarı finalist oldu.

Tarihinde 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan İspanya, bir kez de ikinci oldu. İspanya, EURO 2020'nin ardından bu turnuvada da yarı finale çıktı.

ALMANYA, SON 2 ŞAMPİYONADA YARI FİNAL GÖREMEDİ

Almanya Milli Futbol Takımı, son 2 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalin ötesine geçemedi.

İspanya ile en fazla Avrupa şampiyonu olan takım konumundaki Almanlar, son yarı finalini 2016'da oynadı. 2020'de son 16 turunda elenen Almanya, ev sahibi olduğu bu turnuvaya ise çeyrek finalde veda etti.

KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Karşılaşmanın İngiliz hakemi Anthony Taylor, 1 kırmızı, 16 kez sarı kartına başvurdu.

Stresli geçen ve yaklaşık 40 kez faul yapılan müsabakada Almanlar 8 sarı kart, İspanyollar ise 1 kırmızı, 8 sarı kartla cezalandırıldı.

İspanya'dan Dani Carvajal, 110 ve 120+6. dakikalarda iki kez sarı kart görerek, kırmızı kartla oyundan atıldı.

Almanya'da Rüdiger, Raum, Andrich, Kroos, Mittelstadt, Schlotterbeck, Wirtz ve Deniz Undav, İspanya'da ise Le Normand, Ferran Torres, Unai Simon, Rodri, Morata ile Fabian Ruiz sarı kart gördü.

FÜLLKRUG DİREĞE TAKILDI

Almanya'da Niclas Füllkrug'un 77. dakikadaki şutunda top direkten döndü.

Beraberlik için yüklenen Almanya'da Florian Wirtz'in sağdan ortasına altıpas gerisindeki Füllkrug, zor pozisyonda bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına dönerken Almanya önemli bir fırsattan gol çıkaramadı.

-İSPANYA'DA 3 OYUNCU CEZALI

İspanya, yarı final karşılaşmasında üç oyuncusundan yararlanamayacak.

Mücadelenin 29. dakikasında sarı kart gören Robin Le Normand, 120. dakikada yedek kulübesinde sarı kart gören Alvaro Morata ve 120+6. dakikada ikinci sarı karttan oyundan atılan Dani Carvajal cezalı duruma düştü.

RAKİP, PORTEKİZ-FRANSA EŞLEŞMESİNDEN GELECEK

- Rakip, Portekiz-Fransa eşleşmesinden gelecek

İspanya, EURO 2024 yarı finalinde Portekiz-Fransa maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Eşleşmede yarı final müsabakası, 9 Temmuz Salı günü Münih Futbol Arena'da yapılacak.

- Tribünlerde ev sahibi Almanlar üstün

Alman futbolseverler tribünlerde ciddi üstünlük kurdu.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek final müsabakası, UEFA karşılaşmaları için 51 bin kişi kapasiteyle kapılarını açan Stuttgart Arena'da oynandı. Mücadele için sarı-kırmızılı formalar giyen İspanyollar azınlıkta kalırken beyaz formayla tribüne gelen Almanlar büyük çoğunluğu oluşturdu.

Tezahüratlarla takımlarına destek olan Alman futbolseverler, maç sırasında verdikleri tepkilerle hem İspanyol futbolcuları hem de hakem kararlarını etkilemeye çalıştı.