Ev sahibi, Banksy’nin duvara çizdiği eseri yarım milyon dolara sattı

Banksy’nin sokakta, kamusal alanda ürettiği eserlerin kime ait olduğu sorusu bir kez daha gündemde. ABD’nin Coney Island bölgesinde bir binanın duvarına çizilen Banksy imzalı mural, ev sahibi aile tarafından yerinden sökülerek özel bir işletmeye satıldı.

"İSTEDİĞİMİZ RAKAMIN ALTINDA"

2013 yılında Banksy tarafından binanın dış cephesine yapılan ve kamuya açık şekilde sergilenen eser, binanın yeni kullanım planları gerekçe gösterilerek duvardan çıkarıldı. New York Post'a yansıyan bilgilere göre mural, Connecticut’ta faaliyet gösteren bir işletmeye yaklaşık yarım milyon dolar karşılığında satıldı ve yeni mekânına taşındı.

Binanın sahibi Richard Ruocco, eseri 500 bin dolara (yaklaşık 21 milyon TL) sattığını söylerken bu parayı da 5 kardeşiyle paylaşacağını söyledi.

Eserin bir gece ortaya çıktığını söyleyen Ruocco, o dönemde de çizimi satmaya çalıştıklarını fakat başarısız olduklarını söylerken, "Bu eseri istediğimiz rakamın altına sattık" dedi.

BANKSY "HERKESE AİT" DEMİŞTİ

Banksy, geçmişte benzer olaylara ilişkin yaptığı açıklamalarda sokak sanatının “herkese ait” olduğunu vurgulamış, eserlerinin korunması veya satılması konusunda mülk sahiplerine açık bir yetki vermediğini belirtmişti. Ancak hukuki boşluklar, duvara çizilen eserlerin fiilen bina sahiplerinin tasarrufuna girmesine yol açıyor.