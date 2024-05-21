Ev sahibi-kiracı arasında kriz: Yargıtay sınırlama koyuyor

Son dönemde ev sahipleri ve kiracılar arasında 'ev gösterme' tartışması yaşanıyor. Bazı mevcut kiracılar, alıcı veya yeni kiracı adaylarına evi göstermek istemiyor. Peki yasal düzenlemelere göre kiracıların, oturdukları daireyi gösterme yükümlülükleri neler?

Yüksek enflasyon nedeniyle barınma krizi gierek derinleşirken ev sahibi ve kiracılar arasında yaşanan krizlere de yenileri ekleniyor.

Kimi kiracılar, oturdukları daireyi satın almak ya da kiralamak için gelenlere evlerini göstermek istemiyor. Bu da kiracılar ile ev sahipleri arasında anlaşmazlığa neden oluyor.

Peki yasalara göre, mevcut kiracıların o daireyi haftada kaç kez göstermeleri gerekiyor?

Öncelikle ev sahibinin kiracıdan evi, makul sürelerde ve saatlerde göstermek için izin alması gerekiyor. Ancak bu süreler konusunda taraflar arasında pek çok kez anlaşma sağlanamıyor.

EV GÖSTERME SAATLERİ SINIRLI

TRT Haber'den Semih Çalışkan'ın aktardığına göre, Arabulucu Avukat Niymet Yaman Yıldırım, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Yargıtay diyor ki; hafta içi iki ya da dört saat, hafta sonu iki ya da dört saat olacak şekilde düzenleme yapılıyor. En önemlisi de bunu sınırlı süreyle yapıyor. Altı ay boyunca gösterebilirsin, üç ay süreyle gösterebilirsin gibi sınırlama koyuyor."

ANLAŞMAZLIK DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Yıldırım, ev gösterme anlaşmazlıklarında, uzlaşmaya varılmaması halinde de tarafların mahkemeye başvurabildiğini kaydetti.

Yıldırım, şunları söyledi: "Kiracıdan evin gösterilmesine izin davası, yer gösterme izin davası olarak geçen davayı açabilir. Evin bulunduğu muhit muhtemel satılma süreleri gibi hususlar dikkate alınıyor ve bir süre belirleniyor. Ve mahkeme de kararında aynı şekilde bilirkişi heyeti vasıtasıyla kiracının yaptığı işe, evi gösterebileceğinin saatleri uygun bir belirleme yapıyor."