Ev sahibi kiracısının evini bastı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir ev sahibi, kiracısının kapısına dayanarak dehşeti yaşattı. Kapıyı tekmeleyip yumruklayan ev sahibinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzmir Karabağlar'da kira yüzünden kiracısı ile sorun yaşayan ev sahibi kapıya dayandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karabağlar ilçesi Doğanay Mahallesi’ndeki bir apartmanda yaşandı. İddialara göre, kiracısı Arzu A.’nın (49) yaşadığı dairenin kapısına beraberindeki kadınla birlikte gelen şüpheli Abdülhamit B. (24), kiracısına dehşeti yaşattı.

Kapının önünde bulunan demir ayakkabılığı kıran, kapıyı tekmeleyip yumruklayan saldırgan ev sahibi, “3 gün mühlet veriyorum, evi boşaltın” diye bağırarak kiracısına tehditler savurdu. Kendisini eve kilitleyen kiracı Arzu A. ise çaresizce ev sahibinin kapısından gitmesini bekledi. Yaşanan dehşet anları ise binada yaşayan bir kişi tarafından anbean cep telefonu ile kayda alındı.

Olayın ardından Arzu A. karakola giderek ev sahibinden şikayetçi olurken, Abdülhamit B. ve beraberindeki kadının firar durumda olduğu ve polis ekiplerince arandıkları öğrenildi.