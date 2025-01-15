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Ev sahibi tartıştığı kiracısını silahla yaraladı

Bolu'da ev sahibi tartıştığı kiracısını silahla yaraladı. Şüpheli ve oğlu gözaltına alındı.

Güncel
  • 15.01.2025 16:53
  • Giriş: 15.01.2025 16:53
  • Güncelleme: 15.01.2025 16:56
Kaynak: AA
Ev sahibi tartıştığı kiracısını silahla yaraladı
Fotoğraf: İHA

Bolu'da ev sahibi, tartıştığı kiracısını silahla yaraladı.

Çıkınlar Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde, ev sahibi N.G, oğlu E.G. ve kiracısı M.Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sonucu ev sahibi N.G'nin silahını çıkarması üzerine M.Ş. kaçmaya başladı. N.G. peşinden gittiği kiracıya ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği M.Ş. bacağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kiracı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ev sahibi N.G. ile oğlu E.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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