Ev sahibi tartıştığı kiracısını silahla yaraladı
Bolu'da ev sahibi tartıştığı kiracısını silahla yaraladı. Şüpheli ve oğlu gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Bolu'da ev sahibi, tartıştığı kiracısını silahla yaraladı.
Çıkınlar Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde, ev sahibi N.G, oğlu E.G. ve kiracısı M.Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sonucu ev sahibi N.G'nin silahını çıkarması üzerine M.Ş. kaçmaya başladı. N.G. peşinden gittiği kiracıya ateş etti.
Kurşunların isabet ettiği M.Ş. bacağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı kiracı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ev sahibi N.G. ile oğlu E.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.