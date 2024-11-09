Ev sahibini tabancayla yaralayan firma sahibi gözaltına alındı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada ev sahibini tabancayla yaralayan özel vidanjör firması sahibi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Çömlekçiler Sokak’ta meydana geldi. Sokaktaki dairede ikamet eden Özay Ç. (49), evinin giderini açması için özel vidanjör firmasını telefonla arayarak çağırdı. Ev sahibi iddiaya göre 3 gün sonra yine firma yetkilisini arayarak gelip arızayı gidermediği için tepki gösterdi. Özay Ç. evinin önüne gelen vidanjör ustası Harun R. (24) ile sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Harun R. üzerindeki tabancayla ev sahibine ateş etti. Ev sahibi sağ bacağına isabet eden mermi nedeniyle yaralanırken, tabancadan çıkan mermilerden biri park halindeki 16 F 6644 plakalı aracın camına da isabet etti. Şüpheli geldiği araçla kaçarken, yaralı ise özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli polis ekiplerine teslim oldu, sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.