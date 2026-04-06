Ev sahipleri dikkat: Mahkemeden dikkat çeken karar

İstanbul’un Pendik ilçesinde açılan kira tespit davası, ev sahipleri için emsal bir kararla sonuçlandı. Arabuluculuk sürecini usule uygun yürütmeyen ve davasından vazgeçen ev sahibi, 3 bin 340 TL’lik ücreti devlete ödemek zorunda kaldı. Uzmanlar, hukuki sürece dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

İstanbul Pendik’te 5 yılı aşkın süredir aynı evde yaşayan kiracıya yüksek oranda zam yapmak isteyen ev sahibi, gerekli yasal adımları izlemeyince beklemediği bir sonuçla karşılaştı.

Milliyet’in haberine göre; ihtarname göndermeden ve arabuluculuk sürecini doğru şekilde yürütmeden kira tespit davası açan ev sahibi, yargılama sürecinde hatasını fark ederek davasından feragat etti. İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi ise davayı reddederken, 3 bin 340 TL arabuluculuk ücretinin ev sahibi tarafından Hazine’ye ödenmesine karar verdi.

AVUKAT DETAYLARI ANLATTI

Sürecin detaylarını değerlendiren Avukat Gizem Gonce, davanın gelişimini ve tarafların taleplerini şöyle aktardı:

"Davada asıl dikkat çeken unsur usule ilişkin eksiklikler oldu. Ev sahibinin kanunda belirtilen sürede tespit davası açmadığı, dava öncesinde göndermesi gereken ihtarnameyi iletmediği ve doğrudan dava açarak arabuluculuk sürecine usulüne uygun şekilde dahil olmadığı ifade edildi."

EMSAL NİTELİĞİNDE

Mahkemenin verdiği kararın emsal niteliği taşıdığına dikkat çeken Gonce, süreci şu sözlerle değerlendirdi:

"Kiracı tarafının itirazları ve beyanları üzerine ev sahibi, 5 Ocak 2026 tarihinde mahkemeye davadan feragat ettiğine dair bir dilekçe sundu. Mahkeme, feragatın karşı tarafın kabulüne bağlı olmayan tek taraflı bir irade beyanı olduğunu belirterek, davanın feragat nedeniyle reddine karar verdi.

Ancak burada asıl önemli ve değişik olan karar, arabuluculuk ücretiyle ilgiliydi. Mahkeme, ev sahibinin arabuluculuk sürecini usulüne uygun yürütmemesi ve davasından feragat etmesi nedeniyle, 3.340 TL'lik arabuluculuk ücretinin davacı ev sahibinden tahsil edilerek Hazine'ye gelir kaydedilmesine hükmetti."

"MADDE ÇOK AÇIK"

Kararın hukuki dayanağına dikkat çeken Avukat Gizem Gonce, ev sahiplerine önemli uyarılarda bulundu:

"Arabuluculuk Kanunu'nun 18/A maddesi çok açıktır. Eğer bir taraf arabuluculuk sürecine başvurmadan dava açar veya süreci usulüne uygun devam ettirmezse, davanın reddedilmesi durumunda arabuluculuk ücreti davacı taraftan alınır."