Ev sahipleri dikkat: Son gün 20 Şubat

Ev sahiplerinin fazla dikkatini çekmeyen ancak son yıllarda konut rayiç değerlerindeki artış nedeniyle önemli hal gelen değerli konut vergisi için beyannamesi süresi 20 Şubat'ta sona eriyor.

NTV'de yer alan habere göre, uzun yıllardır yürürlükte olan değerli konut vergisi emlak rayiçlerindeki artış nedeniyle ev sahiplerine yeni yükümlülük getirebilir.

Yüksek fiyatlı konutları ilgilendirdiği için, Türkiye genelindeki bu kriterlere sahip az konut olması nedeniyle bu verginin mükellef sayısı azdı. Bu verginin yükümlüleri, yüksek fiyatlı birden fazla konut sahipleri.

2026 yılında emlak rayiç değeri 17 milyon 711 lira üstü olan konutlar artık “değerli konut” sınıfına girdi ve bu konutların sahiplerinin 20 Şubat'a kadar Değerli Konut Beyannamesi vermesi gerekiyor.

Maliye'nin duyurusuna göre, değerli konut vergisinin konusuna giren ancak tek taşınmazı olanlar tarafından beyanname verilmeyecek. Yani birden fazla 17 milyon 711 lira üstü rayiç değeri konuta sahip olanlar beyanname verecek.

Belediyeler emlak rayiç değerlerini son yıllarda yüksek artış oranlarıyla yeniden belirlediler ve farkında olunmadan bu konutlar değerli konut vergisi kapsamına girmiş olabilir. Dolayısıyla konutların rayiçlerinin kontrol edilmesinde yarar var.

EMLAK VERGİSİNDEN FARKLI UYGULAMA

Değerli Emlak Vergisi, emlak vergisinden farklı bir uygulama ve emlak vergisi belediyeye ödenirken bu vergi Maliye'ye ödeniyor. Yani emlak vergisi ödenmiş olması değerli konut vergisi ödenmeyeceği anlamına gelmiyor.

2026 yılında uygulanacak olan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, 2025 yılına ait değerlerin yüzde 12,745 oranında arttırılması sonucu belirlendi.

17 milyon 711 bin ile 26 milyon 567 bin lira arasında değeri olan konutlar, 17 milyon 711 bin liralık kısmını düşerek geriye kalan değerin binde 3'ü kadar vergi ödeyecek. Emlak rayiç değeri, 35 milyon 425 bin lira ile olanlar, bu tutar dahil, 26 milyon 567 bin lirası için 26 bin 568 TL, 35 milyon 425 bin liradan fazla olanlar ise, 79 bin 716 lira vergi ödeyecek.

Rayiç bedelleri değerli konut vergisi limitlerine girenlerin 20 Şubat'a kadar beyanname vermesi gerekecek. Hesaplanacak vergi yıl içinde iki taksitle ödenecek.