Ev satışı vaadiyle 57 kişiyi 90 milyon TL dolandıran emlakçı gözaltına alındı

Nevşehir’de yapım aşamasındaki farklı daireleri 57 kişiye satan ve satışını yaptıkları bazı daireleri de hak sahiplerine teslim etmeyerek 90 milyon TL haksız kazanç elde eden emlakçı A.K.İ. ile annesi gözaltına alındı.

Nevşehir'de 57 kişiyi daire satışı vaadi ile 90 milyon TL dolandırdığı iddia edilen A.K.İ. ile annesi gözaltına alındı.

yurttaşların bir inşaat firması tarafından dolandırıldıkları şikayetleri üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Nevşehir’de emlakçılık yapan A.K.İ’nin kentin farklı yerlerinde bulunan evleri 57 kişiye satarak 90 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

A.K.İ'nin yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında şüphelinin şirket ortağı annesi Y.İ. ile Muğla’nın Fethiye ilçesinde olduklarını tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan anne ve oğlu, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'ndeki ilk ifadelerinin ardından Nevşehir Adliyesi'ne sevk edildi.

"3 EV ALDIM, HİÇBİRİNDE OTURAMADIM"

Emlak firmasından 3 daire alan mağdur Emel Çalışır, adliye önünde yaptığı açıklamada, "3 ev aldık, hiçbirinde oturamadım. Aldıklarımdan biri inşaat, ikisinin de tapusunu alamadım. 2 milyondan fazla para ödedik" dedi.

İstanbul’da ikamet eden mağdur Meral Sinoplu da, "İlgili firmadan aldığım dairenin başkası adına çıktığını öğrendim. Toplamda 3 buçuk milyon para ödedim. Yakalandığı için sevinçliyim” ifadelerini kullandı.