Ev var ama tapu yok

Dar gelirlinin konut ihtiyacını karşılamak için kurulan ve iktidar tarafından sık sık seçim malzemesi haline getirilen Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) yaptığı konutlar; eksiklikleriyle gündemde.

Erzurum’un Aziziye ilçesindeki Gezköy TOKİ Konutları da çürükleri ve eksiklikleriyle dikkat çeken projelerden biri. 2020’de yapımına başlanan ve söz verildiği tarihten bir sene sonra teslim edilen bin 13 haneli Gezköy TOKİ Konutları’nda duvarlar rutubetleniyor, boyalar dökülüyor, engelli yolları ve merdivenler ise kırık. Sorunları Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) dâhil birçok yetkiliye bildiren yurttaşlar ise çözüm bulunmamasından şikâyetçi. Tapularının da yaklaşık 2 senedir teslim edilmediğini kaydeden konut sahipleri çözüm bekliyor.

Konut sahipleri yaşadıklarını şöyle aktarıyor: “Yağmur olukları olmadığından dolayı su asansör kuyuları su doluyordu. Gelip yaptıklarını düzelttiklerini söylediler. Ancak kış yaklaşıyor ve tedirgin oluyoruz. Binalarımızda ısı kaybı problemi var. Pencere kenarları bile çürük. Evler Erzurum’un soğuğuna hazır değil. En büyük sorunumuz ise tapularımız. Tapularımız ortada yok. Üstelik muhatap da bulamıyoruz. Emlak konutla yüklenici firma arasında bir sorun var ve faturası bize kesiliyor. Site içindeki sorunları birbirine atıyorlar bu sebeple evler tamamlanmıyor. Evlerimiz hâlâ inşaat halinde gözüküyor ve %97’sinin tamamlandığı belirtiliyor. Biz artık tapularımızın teslim edilmesini istiyoruz.”