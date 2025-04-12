Ev ve altındaki ahır çöktü; 37 hayvan öldü

Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de ahır ve üzerindeki evin çökmesi sonucu 35 küçükbaş ile 2 eşek öldü.

Olay, sabah saatlerinde, İncesu ilçesi Şeyhşaban Mahallesi'nde meydana geldi. İl genelinde etkili olan kar ve sağanak nedeniyle İsmail Çakmak'a ait kullanılmayan ev ile altındaki ahır çöktü. Enkaz altında kalan 35 küçükbaş ile 2 eşek öldü. Çakmak ve ailesinin yakınlardaki başka bir evde yaşadığı öğrenildi.

Belediye ekipleri, enkaz kaldırma çalışmaları başlattı. (DHA)

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