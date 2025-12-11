Eva Cavalli’den Bodrum'daki hastaneye ihmal davası: Dünyaca ünlü isimler tanık oldu

İtalyan modacı Roberto Cavalli’nin eski eşi Eva Cavalli’nin Bodrum’daki özel hastaneye açtığı 42 milyon liralık ihmal davasında dünyaca ünlü isimler tanıklık yaptı. Andrea Bocelli, Cindy Crawford ve Natasha Poly gibi 13 tanık, Cavalli’nin ciddi bir sağlık riski atlattığını ifade etti.

Tanıklar, yaşanan ihmalin Cavalli’ye ağır fiziksel, psikolojik ve maddi zarar verdiğini belirtti.

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, İtalyan modacı Roberto Cavalli’nin eski eşi, Eva Cavalli’nin Bodrum’daki özel bir hastaneye açtığı 42 milyon liralık ihmal davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Cavalli’nin 2023’te bir detoks merkezindeki işlem sonrası bağırsaklarının yırtılması ve hastanede saatlerce bekletildiğini iddia ederek açtığı davaya, dünyaca ünlü isimler tanık olarak dahil oldu.

Aralarında tenor Andrea Bocelli ve eşi Veronica Bocelli, Cindy Crawford, Natasha Poly, Caro Daur, iş insanları Remo Ruffini, Goga Ashkenazi ve Danielle Cavalli gibi isimlerin yer aldığı 13 tanık mahkemeye ifade sunarak, Eva Cavalli’nin yaşadığı acı, tedavi süreci ve ihmale dair gözlemlerini paylaştı. Dünyaca ünlü isimler, "Eva, ameliyat olmasaydı ölecekti" dedi.

Tanık ifadelerinde Cavalli’nin ameliyata alınmasaydı hayatını kaybedebileceği vurgulanırken, yaşadığı sağlık sorunlarının iş hayatını ve günlük yaşamını ciddi şekilde etkilediği belirtildi. Oğlu Daniel Cavalli, annesinin yaşadığı travmayı yıllardır gözlemlediğini anlatırken, Bocelli çifti, Cavalli’nin hâlâ iyileşme sürecinde olduğunu ve çok zorlandığını ifade etti.

Ünlü modeller Crawford, Poly ve Daur ise Cavalli’nin hem fiziksel hem de psikolojik olarak büyük bir sarsıntı geçirdiğini, bu sürecin ona maddi ve manevi kayıplar yaşattığını söyledi.