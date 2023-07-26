Eva Mendes'ten Türkan Şoray paylaşımı

Dünyaca ünlü aktris Eva Mendes, Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Mendes, Türkan Şoray için "İkon" dedi.

Kültür Sanat 26.07.2023 11:32 Giriş: 26.07.2023 11:32

Güncelleme: 26.07.2023 11:53 Kaynak: Haber Merkezi

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