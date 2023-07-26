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Eva Mendes'ten Türkan Şoray paylaşımı

Dünyaca ünlü aktris Eva Mendes, Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Mendes, Türkan Şoray için "İkon" dedi.

Kültür Sanat
  • 26.07.2023 11:32
  • Giriş: 26.07.2023 11:32
  • Güncelleme: 26.07.2023 11:53
Kaynak: Haber Merkezi
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Eva Mendes'ten Türkan Şoray paylaşımı

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Eva Mendes, Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray’ı Instagram hesabından paylaştı.

Türkan Şoray ve Cüneyt Arkın'ın başrollerinde yer aldığı 1970 yapımı "Arım, Balım, Peteğim" filminden bir kesit paylaşan Eva Mendes, Yeşilçam'ın Sultan'ına olan hayranlığını dile getirdi.

Türk sinemasının simgesi olarak gördüğü Şoray’a hayranlığını dile getiren 48 yaşındaki Mendes, paylaşımına "Sigara içmeyin ama üzgünüm. Türkan Şoray bir ikon. Kendisine bakın ve keyfini çıkarın" notunu düştü.

Büyük beğeni alan videonun altına Mendes’in Türk takipçileri de binlerce yorum yazdı.

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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