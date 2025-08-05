Evcil hayvanlar için beslenme uyarısı: 7 maddede dikkat edilmesi gerekenler

HABER MERKEZİ

Artan sıcaklık, güneş ışınlarının yoğunluğu ve nem oranındaki yükseliş; özellikle kedi ve köpeklerde su kaybı, iştah azalması, davranışsal hassasiyetler, sağlık risklerini beraberinde getirebilir. Veteriner Hekim Murat Altunyuva, karışık beslemenin önemine dikkat çekerek “Karışık besleme; kuru mamanın besleyiciliğini ve yaş mamanın nem içeriğini birleştirerek yaz aylarında hem iştahı destekliyor hem de günlük sıvı alımını artırıyor” dedi.

Royal Canin Avrasya Bilimsel İletişim Yöneticisi Veteriner Hekim Murat Altunyuva, karışık beslemenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Karışık besleme; kuru mamanın besleyiciliğini ve yaş mamanın nem içeriğini birleştirerek yaz aylarında hem iştahı destekliyor hem de günlük sıvı alımını artırıyor. Yaş mamalar genellikle daha aromatiktir, bu da özellikle yaz aylarında hayvanlar için beslenmeyi daha cazip hale getirir. Kuru mamalar ise çiğneme ihtiyacını karşılayarak tatmin hissi sağlar. O yüzden karışık besleme sadece yaz aylarının değil, tüm beslenme planının temel bileşeni olmalıdır. Bu noktada, günlük beslenme miktarını belirlemek için hayvan sahiplerinin veteriner hekimlerine danışması oldukça önemlidir. Bu yüzden yaşlarına, boyutlarına, yaşam tarzlarına ve sağlık durumlarına göre özel olarak geliştirilmiş yaş ve kuru mama formüllerimiz ile hayvanların özel ihtiyaçlarını önceliklendiriyoruz.”

TAKİPLERİ ÖNEMLİ

Altunyuva, her hayvanın ihtiyacının farklılık gösterebileceğini vurgulayarak “Özellikle yavrular, yaşlı bireyler ve kronik rahatsızlıkları olan kediler ve köpekler yaz aylarında daha yakından izlenmelidir. Hayvanların yeterince su içip içmediği, dış parazit korumalarının güncel olup olmadığı ve mama tüketimlerinde bir değişiklik olup olmadığı düzenli olarak gözlemlenmelidir. Tüy bakımından beslenmeye, yürüyüş rutininden sıvı alımına kadar tüm konularda veteriner hekim desteği almak büyük önem taşır. Çünkü her hayvanın ihtiyacı kendine özeldir. Küçük bir davranış değişikliği bile, sıcak çarpması ya da sıvı kaybının ilk işareti olabilir. Yazın sağlıklı geçmesi, çoğu zaman erken fark edilen belirtilere ve düzenli veteriner hekim takibine bağlıdır” dedi.

YAZIN KEDİ VE KÖPEKLER İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Sıcak havalarda sadece mama içeriği değil, günlük yaşam düzenindeki küçük değişiklikler de hayvan sağlığını doğrudan etkileyebilir. İşte yaz aylarında hayvan sahiplerinin dikkat etmesi gereken başlıca noktalar:

• Gezdirme saatlerini erken ve geç saatlere alın

Köpeklerin dışarı çıkarılması gerekiyorsa, yürüyüşler sabah erken saatlerde veya akşam güneş battıktan sonra yapılmalıdır. Öğle saatlerinde güneşin altında yürüyüş, sıcak çarpmasının yanı sıra asfaltın ısınması nedeniyle pati yanıklarına da yol açabilir.

• Su tüketimini teşvik edin, taze su sürekli ulaşılabilir olsun

Su kabı günde birkaç kez yenilenmeli; serin, gölgeli bir alanda konumlandırılmalı ve gerekirse içine buz eklenerek su içme isteği artırılmalıdır. Karışık besleme ile ek sıvı alımı da desteklenmiş olur.

• Öğün zamanlarını ve miktarını yeniden düzenleyin

İştahın azalabileceği bu dönemde öğünler serin saatlerde verilmeli; aktivite düzeyine göre porsiyonlar gözden geçirilmelidir. Gerektiğinde veteriner hekimle birlikte beslenme planı yeniden düzenlenmelidir.

• Düzenli tarama yapın

Tüyler düzenli olarak taranmalı, keçeleşmiş bölgeler açılarak derinin hava alması sağlanmalıdır.

• Serin dinlenme alanları oluşturun

Hayvanların dinlenebileceği serin, gölgeli ve havadar alanlar sağlanmalı. Fayans zeminler, serin pet yatakları ya da buz jelli minderler sıcaklıkla başa çıkmada yardımcı olabilir. Klima veya vantilatör kullanılıyorsa, doğrudan hava akımına maruz bırakmamaya özen gösterilmelidir.

• Araçta yalnız bırakmayın

Araç içindeki sıcaklık, birkaç dakika içinde tehlikeli seviyelere çıkabilir. Camlar açık olsa bile bu riski ortadan kaldırmaz. Hayvanlar hiçbir koşulda araçta yalnız bırakılmamalıdır.

• Parazit ve hastalık kontrollerini aksatmayın

Yaz ayları, keneler, pireler, sinekler ve sivrisineklerin aktif olduğu bir dönemdir. Bu parazitler yoluyla bulaşan hastalıklara karşı koruma sağlamak için veteriner hekimin önerdiği ilaçlama ve takip programlarına uyulmalıdır. Seyahat planı olan hayvanlarda bu hazırlık daha da erken yapılmalıdır.