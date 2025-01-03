Evde bakım maaşı ne kadar? 2025 evde bakım maaşı ücreti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın evde bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşlılar için bağladığı evde bakım maaşı 2025 ücretlerinde 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla beraber artışa gidildi. Yaşanan artışın ardından yurttaşlar evde bakım maaşı ne kadar sorusunun yanı sıra 2025 evde bakım maaşı ücreti ne kadar sorusunu araştırdı. Peki evde bakım aylığı ne kadar? İşte 2025 evde bakım maaşı ücreti...

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Sosyal Hizmet Modeli 2024 Ödemesi (TL) 2025 Ödemesi (TL) Evde Bakım Maaşı 9.077 ₺ 10.125 ₺

2025 EVDE BAKIM MAAŞI ÜCRETİ

2025 memur ve emeklinin zam oranı sonrasında, zamlı evde bakım maaşı için hesaplamalar başladı. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte 2025 evde bakım maaşı da belli oldu. Buna göre evde bakım maaşı 9 bin 77 liradan 2025 Ocak iyileştirmesiyle birlikte 10 bin 125 liraya yükseldi.

Evde bakım maaşı şartları nelerdir?

Evde bakım maaşına başvuruda bulunmak isteyen yurttaşların bakanlık tarafından açıklanan tamamlaması gereken şartlar şu şekilde: