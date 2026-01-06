Evde Bakım Maaşı Ne Kadar? 2026 Evde Bakım Maaşı Ücreti

Evde bakım maaşı ne kadar oldu sorusu, TÜİK tarafından açıklanan Aralık 2025 enflasyon verilerinin ardından yanıtını buldu. Bakım ihtiyacı bulunan engelli bireylere ev ortamında destek sağlayan yakınlarına verilen bu sosyal yardım, Ocak 2026 itibarıyla zamlandı. Peki, 2026 evde bakım maaşı ücreti ne kadar? İşte zamlı tutar ve tüm ayrıntılar…

2026 EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI NASIL HESAPLANDI?

Evde bakım aylığı, memur maaş katsayısına bağlı olarak artırılan sosyal yardım kalemleri arasında yer alıyor. TÜİK’in açıkladığı Aralık 2025 verilerine göre;

Aylık TÜFE artışı: %0,89

%0,89 Yıllık TÜFE artışı: %30,89

%30,89 On iki aylık ortalama artış: %34,88

Bu veriler doğrultusunda memur ve memur emeklileri için %18,60 oranında zam kesinleşti. Evde bakım maaşı da aynı oranda artırıldı.

2026 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz ayında 11.700,87 TL olarak ödenen evde bakım aylığı, Ocak 2026 zammı sonrası yeni tutarına yükseldi.

2026 Zamlı Evde Bakım Maaşı Tablosu

Dönem Evde Bakım Maaşı (TL) Temmuz 2025 11.700,87 TL Ocak 2026 (Zamlı) 13.877,23 TL

Buna göre 2026 evde bakım maaşı ücreti 13.877,23 TL olarak uygulanacak.

EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?

Evde bakım maaşından yararlanabilmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen bazı temel şartların sağlanması gerekiyor.

Muhtaçlık belgesine sahip olmak

Bakıma muhtaç durumda olmak

En az %50 ve üzeri engelli raporuna sahip olmak

engelli raporuna sahip olmak Hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin, bir aylık net asgari ücretin 2/3’ünden az olması

olması Türk vatandaşı olmak

2026 evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Ocak 2026 itibarıyla evde bakım maaşı 13.877,23 TL olarak belirlendi.

Evde bakım maaşı zammı yüzde kaç?

Evde bakım aylığına %18,60 oranında zam yapıldı.

Evde bakım maaşı her ay ödeniyor mu?

Evet, evde bakım maaşı her ay düzenli olarak hak sahiplerine ödenmektedir.

En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı %12,19 olurken, memur ve memur emeklileri için zam oranı %18,60 olarak gerçekleşti. Bu artışla birlikte en düşük memur maaşı 59 bin 896 TL’ye yükseldi.