Evde Bakım Yardımı 2026 Güncel Tutar Açıklandı! İşte Zamlı Evde Bakım Maaşı

2026 yılında evde bakım yardımı alan yüz binlerce vatandaş için merak edilen sorunun cevabı netleşti. Yeni dönemde evde bakım yardımı 2026 ne kadar oldu? sorusu yanıt buldu ve zamlı tutar resmi tabloya göre belirlendi. Evde bakım aylığı alan aileler için hem önceki dönem ücreti hem de 2026 zamlı evde bakım maaşı rakamı dikkat çekti.

EVDE BAKIM YARDIMI 2026 NE KADAR OLDU?

Temmuz–Aralık 2025 döneminde 11.538,7 TL olarak ödenen evde bakım yardımı, yeni dönemle birlikte önemli bir artış aldı. Gelen zam tutarı 2.147,4 TL olurken, Ocak–Temmuz 2026 evde bakım yardımı 13.686,1 TL seviyesine yükseldi. Bu artışla birlikte evde bakım yardımı alan vatandaşların gelir desteği güçlendi.

EVDE BAKIM YARDIMI 2025 – 2026 KARŞILAŞTIRMASI

Dönem Evde Bakım Yardımı Tutarı Temmuz – Aralık 2025 11.538,7 TL Gelen Zam 2.147,4 TL Ocak – Temmuz 2026 13.686,1 TL

Bu tabloya göre evde bakım yardımı 2026 yılında daha yüksek bir destek tutarıyla devam edecek. Yeni rakam özellikle evde bakım aylığı bekleyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Evde bakım yardımı 2026 ne kadar oldu? 2026 yılı için evde bakım yardımı 13.686,1 TL olarak belirlendi. Evde bakım aylığına ne kadar zam geldi? Evde bakım maaşına 2.147,4 TL zam yapıldı. Evde bakım yardımı önceki dönem kaç TL idi? Temmuz–Aralık 2025 döneminde evde bakım aylığı 11.538,7 TL olarak ödeniyordu. Yeni evde bakım yardımı ödemeleri hangi dönem için geçerli? Yeni zamlı tutar Ocak–Temmuz 2026 dönemi için geçerlidir.

Evde bakım yardımı 2026 güncel tutarı ile destek alan vatandaşların gelir seviyesinde önemli bir artış sağlandı. Hem önceki dönem rakamları hem de yeni belirlenen tutar incelendiğinde evde bakım aylığının 13.686,1 TL seviyesine yükselmesi büyük bir rahatlama yarattı. Yeni dönemde evde bakım yardımıyla ilgili gelişmeler yakından takip edilmeye devam edecek.