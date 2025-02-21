Evde Bakım Yardımı aylık 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya yükseltildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında, Evde Bakım Yardımı'nın aylık 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya yükseltildiğini duyurdu.

Göktaş, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Açıklamasını "Aile, en güçlü bağımız, en güvenli limanımızdır" notuyla paylaşan Bakan Göktaş, bu destekten faydalanan yurttaşa yaptığı ziyaretin de fotoğrafını ekledi.

Göktaş, Aile Yılı kapsamında, aile odaklı bakım hizmet modellerini güçlendirdiklerini savunarak, "Bu doğrultuda, Aylık Evde Bakım Yardımı ödemesini 10 bin 125 liraya yükselttik. 541 bin vatandaşımıza bu ay toplam 5,4 milyar lira ödeme yaptık. Sadece 2024 yılında 54,7 milyar lira destek sağladık." ifadelerini kullandı.