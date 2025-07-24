Evde çıkan yangında 2 çocuk annesi öldü

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de müstakil bir evde çıkan yangında 2 çocuk annesi Aysel Yorulmaz (54) hayatını kaybetti.

Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevleri ve dumanları gören mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerinde adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Eve giren sağlık ekipleri, 2 çocuk annesi Aysel Yorulmaz’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yorulmaz’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Yangının, çiftçilikle uğraşan ailenin balkonda beklettiği benzin bidonlarından çıkmış olabileceği üzerinde durulurken, çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Öte yandan, yangın sırasında çocukların evde olmadığı belirtildi. (DHA)

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