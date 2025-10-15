Evde doğal gaz sızıntısından zehirlenen anne ve oğlu yaşamını yitirdi

Aksaray’da karbonmonoksit gazından zehirlenen Meryem Ölmez (21) ve oğlu Halil İbrahim Ölmez (1) hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.30 sıralarında Fatih Mahallesi 4105 Sokak'ta 4 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Köyden evine dönen Mehmet Ölmez, kapıyı açıp girdiği evde 3 yıllık eşi Meryem ve oğlu Halil İbrahim Ölmez'i kanepede hareketsiz yatarken buldu.

Ölmez, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, sızan gazdan zehirlendikleri belirlenen Meryem Ölmez’i ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Halil İbrahim Ölmez’i de özel bir hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan anne ve oğlu doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Çağırılan doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri, evdeki sızıntı nedeniyle gaz akışını kesti. Anne ve oğulun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

Bu arada evin girişinde küçük Halil İbrahim’in çocuk arabası ile oyuncaklarının olduğu görüldü.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.