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Evde elektrik akımına kapılan Meryem, ağır yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde elektrik akımına kapılan Meryem M. (3) ağır yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 23.07.2024 23:36
  • Giriş: 23.07.2024 23:36
  • Güncelleme: 23.07.2024 23:37
Kaynak: DHA
Evde elektrik akımına kapılan Meryem, ağır yaralandı

Olay, saat 19.30 sıralarında Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Ülker Mahallesinde meydana geldi. Meryem M., evde henüz bilinmeyen nedenle elektrik akımına kapıldı. Ailesinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Meryem M., ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Meryem M.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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