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Evde fenalaşan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evinde fenalaşan 5 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Yurt
  • 21.10.2024 22:29
  • Giriş: 21.10.2024 22:29
  • Güncelleme: 21.10.2024 22:30
Kaynak: AA
Evde fenalaşan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
FOTOĞRAF: AA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evinde fenalaşan 5 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Osmanlı Mahallesi Arıçay Sokak'ta 3 katlı apartmanın giriş katındaki evinde kardeşiyle oynayan M.K. bir anda fenalaştı.

Anne G.K'nin haber vermesi üzerine eve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan incelemede M.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından M.K'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

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