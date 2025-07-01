Evde herkes çalışsa da ‘yoksulluk’ yine baki

EKONOMİ SERVİSİ

Türk-İş çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişimlerinin aile bütçesine etkilerini belirlemek amacıyla her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının Haziran 2025 sonuçlarını yayımladı.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken asgari aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 26 bin 115 lira olarak hesaplandı.

Gıda harcamasına ek olarak giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer zorunlu harcamalarla birlikte hane halkının yapması gereken toplam aylık harcama tutarı, yani yoksulluk sınırı, 85 bin 65 liraya yükseldi.

Yoksulluk sınırı, asgari ücretin neredeyse 4 katına ulaştı. Bu hesaplamaya göre 2 çocuklu 4 kişilik bir hanede, çocukların da asgari ücret aldığı varsayımı ile hane ancak "yoksul" olabiliyor.

Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti de bu ay asgari ücretin 11 bin 482 lira üstüne çıkarak 33 bin 586 liraya ulaştı.

Türk-İş verilerine göre, gıda için yapılması gereken harcamalardaki değişimi ifade eden mutfak enflasyonu, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,08 arttı. Haziranda yıllık artış yüzde 37,60 olurken yıllık ortalama artış ise yüzde 44,58 olarak kaydedildi. 2025 yılının ilk altı ayındaki toplam artış oranı da yüzde 23,87 olarak gerçekleşti.