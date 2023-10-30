Evde kumar oynayan 5 kişiye para cezası kesildi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir ikamette kumar oynayan 4 kişi ve ev sahibine yaklaşık 20 bin TL para cezası kesildi.

Denizli’de jandarma ekipleri, Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi’nde E.K.’ye ait ikamette kumar oynatıldığı istihbaratına ulaştı. Bilgiler doğrultusunda eve operasyon düzenleyen ekipler, M.K., G.A., D.A. ve T.H.’yi kumar oynarken suçüstü yakaladı.

Kumar oynayan 4 şüpheliye 4 bin 55 TL’den para cezası kesilirken ev sahibine de kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan yaklaşık 10 bin TL para cezası kesildi.

Ekiplerce ceza yazılan 5 kişi hakkında soruşturma başlatılırken evde kumarda kullanılan materyal ve paralara da ekiplerce el konuldu.