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'Evde paketleme işi' vaadiyle dolandırıcılıkta 19 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 17.04.2024 13:31
  • Giriş: 17.04.2024 13:31
  • Güncelleme: 17.04.2024 13:31
Kaynak: DHA
'Evde paketleme işi' vaadiyle dolandırıcılıkta 19 gözaltı

MERSİN'de 'evde paketleme işi' ilanı verip, başvuranları dolandıran 19 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden 'evde paketleme işi' ilanı verip, başvuranları kaparo veya güvence bedeli altında para alarak dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin adreslerini belirleyip, harekete geçti. Eş zamanlı baskınlarda 19 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 3 adet şarjör ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

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