Evde sabun ve çorap paketleme işi ilanıyla dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

İnternetten evde sabun ve çorap paketleme işi ilanı vererek Afyonkarahisar'ın da aralarında bulunduğu 3 ilde 30 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine internetten evde sabun ve çorap paketleme işi ilanı verilerek dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 30 kişiyi 2 milyon 750 bin lira dolandırdıkları belirlenen 3 kişiyi Erzurum ve Osmaniye'deki adreslerinde gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'a getirilen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken biri serbest bırakıldı.