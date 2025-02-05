Evde 'sarı serum' kullanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

İstanbul Ataşehir'de iddiaya göre evde 'sarı serum' tedavisi alan Harun Bayramoğlu (64), fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay dün gece saat 00.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde 'sarı serum' tedavisi alan Harun Bayramoğlu, bir süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Bayramoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet Hastanesine kaldırdı.

Burada tedavi gören Bayramoğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Bayramoğlu'nun cenazesi yakınları tarafından dün teslim alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken Harun Bayramoğlu'nun cenazesi Erenköy Sahrayı Cedit camisinde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Ballıca Köyü mezarlığına defnedildi.

SOLUNUMU ANİDEN DURDURMA RİSKİ TAŞIYOR

Halk arasında "atom", "sarı serum" veya "vitamin eklenmiş serum" adlarıyla bilinen serumun yanlış kullanımın şok etkisiyle solunum sistemini aniden durdurarak, can kaybına neden olabiliyor.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Erdal Demirtaş, uyarılarda bulunarak "sarı serum" ve "atom" olarak bilinen serumların içinde birçok etken maddenin bulunduğunu söyledi.

Halk arasında sarı serumun "doping" olarak kullanıldığını aktaran Demirtaş, farklı kullanıcıların serumun içine antibiyotik, ağrı kesici ve B grubu vitaminleri eklediğini, hastanelerde ise endikasyon dahilinde ve bu kadar çok madde karıştırılmadan tedavi amacıyla uygulandığını ifade ediyor.