Evde sigara içene hapis yolu

İstanbul Çekmeköy’de yaşayan anne Ş.T., sürekli huzursuzluk çıkardığını ve evde içtiği sigarayla yaşam alanını çekilmez hale getirdiğini iddia ettiği oğlu M.C.T. için yargıya başvurdu.

"Oğlumla mahkemelik olmak istemezdim ama biraz uzaklaşsın" diyen annenin talebi üzerine Anadolu Aile Mahkemesi dikkat çeken bir tedbir kararı aldı.

Mahkeme, M.C.T.’nin annesine yönelik hakaret ve tehditlerini yasaklarken, asıl çarpıcı kararı sigara konusunda verdi. Alınan karara göre M.C.T., 1 ay boyunca evin balkon ve bahçe gibi açık alanları da dahil olmak üzere hiçbir noktasında sigara içemeyecek.

M.C.T. eğer bu bir aylık süre içinde evde sigara içerken tespit edilirse, 3 günden 10 güne kadar "zorlama hapsi" ile cezalandırılacak.