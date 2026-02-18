Evde soludukları çakmak gazı patladı: 7 yaralı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir evde çakmak gazı soludukları iddia edilen yaşları 16 ile 19 arasındaki 7 kişi, meydana gelen patlamada yaralandı.
Olay, bugün (18 Şubat Çarşamba) saat 00.30 sıralarında Emirbeyazıt Mahallesi Havana Sokak'taki bir apartmanın zemin katında meydana geldi.
İddiaya göre; F.D. (18), B.D. (19), A.D., (16), S.G. (18), A.G.B. (17), T.D. (18) ve D.C.D. (17) evde çakmak gazı solumaya başladı.
Daha sonra F.D., çakmakla sigara yakmak istediği sırada patlama oldu.
Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Haber-Kamera: Cavit AKGÜN-Aziz ŞAHİN/MUĞLA, (DHA)