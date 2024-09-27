Evdeki eski modem nasıl router (sinyal yönlendirici) yapılır? Modemi router yapma kılavuzu

Modemlerin çoğu, internet bağlantısını sağlamanın yanı sıra router (yönlendirici) işlevi de görür. Ancak, bazı modemler router özelliklerine sahip değildir ya da modeminizin router işlevlerini daha etkili kullanmak isteyebilirsiniz. Bu rehberde, evde bulunan bir modemi nasıl router olarak kullanabileceğinizi açıklayacağız. Bu işlemi gerçekleştirirken dikkat edilmesi gereken adımları da paylaşacağız.

MODEM ROUTER OLARAK NASIL KULLANILIR

Adım 1: Modem Özelliklerini Kontrol Edin

Öncelikle modeminizin router işlevi görüp görmediğini öğrenin. Eğer modeminizin içinde router fonksiyonu bulunuyorsa, bu işlemi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Ancak bu özellik yoksa, bir router satın almanız gerekebilir.

MODEMİN IP ADRESİNE ERİŞİM

Modeminizin IP adresine tarayıcı üzerinden giriş yapın. Genellikle 192.168.1.1 veya 192.168.0.1 gibi bir adresi tarayıcınıza yazarak modem arayüzüne erişebilirsiniz. Giriş için modeminizin varsayılan kullanıcı adı ve şifresini kullanın. Bu bilgiler, modeminizin altında ya da kullanım kılavuzunda yer alabilir.

DHCP AYARLARINI KAPATIN

Modeminizin router olarak kullanılabilmesi için DHCP ayarlarını kapatmanız gerekebilir. DHCP, modeminizin otomatik olarak IP adresi dağıtmasını sağlar, ancak router olarak kullanmak için bu işlevi devre dışı bırakmanız gerekecek. Modem arayüzünde DHCP ayarlarını bulup, devre dışı bırakın.

IP ADRESİNİ DEĞİŞTİRİN

Modemi router olarak kullanırken, modeminizin IP adresini routerınız ile çakışmayacak şekilde değiştirmelisiniz. Örneğin, routerınız 192.168.1.1 adresini kullanıyorsa, modeminizin IP adresini 192.168.1.2 olarak ayarlayabilirsiniz. Bu, ağdaki cihazların karışıklığa uğramasını önleyecektir.

KABLOSUZ AĞ AYARLARINI YAPIN

Modeminizi kablosuz bir router olarak kullanacaksanız, Wi-Fi ayarlarını da yapılandırmanız gerekir. Modem arayüzünde kablosuz ağ ayarlarına giderek, Wi-Fi adınızı (SSID) ve şifrenizi belirleyin. Güvenlik için WPA2 gibi güçlü bir şifreleme yöntemi seçmeyi unutmayın.

ETHERNET KABLOLARINI BAĞLAYIN

Modeminizi router olarak kullanmak için modemin LAN portuna routerdan gelen ethernet kablosunu bağlayın. Bu sayede modem, gelen internet bağlantısını evdeki diğer cihazlara dağıtabilir.

HER MODEM ROUTER OLUR MU?

Modem ile router arasındaki fark nedir?

Modem, internet sağlayıcınızdan gelen sinyali alır ve dijital veriye dönüştürür. Router ise bu internet bağlantısını evdeki cihazlara dağıtır.

Tüm modemler router olarak kullanılabilir mi?

Hayır, tüm modemler router işlevi görmez. Ancak birçok modem router fonksiyonuna sahiptir veya bu özellik eklenebilir.

Modem router olarak kullanıldığında internet hızı etkilenir mi?

Doğru ayarlarla modem router olarak kullanıldığında hızda bir düşüş yaşanmaması gerekir. Ancak eski modemler ya da yanlış yapılandırmalar performansı olumsuz etkileyebilir.