Eve giren yılan itfaiye ekiplerini seferber etti

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay, Sungurlu ilçesi Cevheri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evin içine yılan girdiğini fark eden vatandaşlar durumu Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, yılanı zarar vermeden yakaladı. Evin içinde yakalanan yılan, itfaiye ekipleri tarafından yerleşim alanlarından uzak bir noktaya götürülerek doğal yaşam alanına salındı.