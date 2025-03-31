Eve yürüyerek gitmeye üşendi, araç çaldı yakıtı bitti, başka araç çalıp kaza yaptı

Bursa’da bir kişi arkadaşlarıyla çıktığı gezinti sonrası eve dönmeye üşenince kapısını yokladığı kamyoneti çaldı. Bir süre ilerledikten sonra yakıtı biten aracı yolda bırakan şüpheli başka bir kamyonet çalıp yolda kazaya karıştı. Polis ekiplerinin fark ettiği şüpheli, verdiği ifadede "Kötü niyetle çalmadım, taksi amaçlı kullandım" dedi.

Merkez Osmangazi ilçesinde arkadaşlarıyla gezmeye çıkan G.T., gece saatlerinde yolda ilerlerken sokak arasındaki bir kamyonetin kapısını yokladı. Kapının açık olduğu fark eden şüpheli, arkadaşlarıyla bir süre vakit geçirdikten sonra eve dönmek için yola koyuldu. Yürüyerek eve gitmeye üşenen şüpheli, yokladığı kamyoneti çalmak için harekete geçti. Etrafı kolaçan G.T., kamyoneti düz kontak yaparak çalıştırdı. Çaldığı kamyonetle bir süre ilerleyen şüpheli aracın yakıtı bitince aracı park edip, yine aynı ilçede bir başka kamyoneti aynı yöntemle çalıp kayıplara karıştı. Araç sahipleri ise kapıda bulamadıkları araçları için ihbarda bulundu

"Kötü niyetle çalmadım, taksi amaçlı kullandım"

İhbar üzerine harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aradıkları şüphelinin, kontrolden çıkıp bir işyerine çarptığını öğrenince olay yerine hızla intikal etti. Şüpheliyi kaçmak üzereyken yakalayan ekipler G.T.,’yi ifadesini almak üzere emniyete götürdü. İfadesinde, "Kötü niyetle çalmadım, taksi amaçlı kullandım" diyerek kendisini savunan şüpheli ekiplere ikinci bir şoku yaşattı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.