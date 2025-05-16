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Everest'e tırmanmaya çalışan Filipinli dağcı yorgunluktan hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek zirvesi Everest'e tırmanmaya çalışan Filipinli dağcının aşırı yorgunluk nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Güncel
  • 16.05.2025 00:28
  • Giriş: 16.05.2025 00:28
  • Güncelleme: 16.05.2025 00:30
Kaynak: AA
Everest'e tırmanmaya çalışan Filipinli dağcı yorgunluktan hayatını kaybetti
İHA

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, 45 yaşındaki Filipinli dağcı Philipp Santiago, Everest'in 7 bin 900 metre yüksekliğinde bulunan 4. kampa ulaştıktan sonra yaşamını yitirdi.

Nepal Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, Santiago'nun ölüm nedeninin aşırı yorgunluk olarak belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, Santiago'nun cansız bedeninin kötü hava koşulları ve lojistik zorluklar nedeniyle kamp alanında bırakıldığı kaydedildi.

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