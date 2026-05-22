Everest’te zirve dönüşü facia: 2 dağcı hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek zirvesi Everest’e tırmanan iki Hint dağcı, zirve dönüşü kamp alanına iniş sırasında yaşamını yitirdi. Nepal makamları, dağcıların başarılı tırmanışın ardından bayıldıklarını ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadıklarını açıkladı.

Dünya
  • 22.05.2026 11:59
  • Giriş: 22.05.2026 11:59
  • Güncelleme: 22.05.2026 12:01
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA
Nepal Turizm Bakanlığına bağlı Everest Üs Kampı Koordinatörü Khim Lal Gautam, yaptığı açıklamada, "Pioneer Adventures" adlı gruba mensup 2 dağcının, Everest'e başarılı bir tırmanış gerçekleştirdiğini, iniş esnasında ise bayıldığını aktardı.

Gautam, söz konusu 2 Hint dağcının daha sonra yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Pioneer Adventures Direktörü Nivesh Karki de yaptığı açıklamada, ölen dağcıların adının Arun Kumar ve Sandip Are olduğunu kaydetti.

