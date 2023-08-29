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Everton, Udinese'den Portekizli golcü futbolcu Beto'yu transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi Everton, İtalya'nın Udinese takımından Portekizli golcü futbolcu Beto'yu kadrosuna kattı.

Ajans Haberleri
  • 29.08.2023 16:45
  • Giriş: 29.08.2023 16:45
  • Güncelleme: 29.08.2023 16:45
Kaynak: AA
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Everton, Udinese'den Portekizli golcü futbolcu Beto'yu transfer etti

Everton Kulübü, 25 yaşındaki futbolcuyla Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında transferin 30 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Udinese formasıyla 65 maça çıkan 1,94 metre boyundaki santrfor, 22 gollük katkı sağladı.

Premier Lig'e ilk üç maçını kaybederek kötü bir başlangıç yapan Everton, puansız son sırada bulunuyor.

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