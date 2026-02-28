Evet, çocuklarımıza orucu siz öğrettiniz

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı ‘Ramazan Genelgesi’ kapsamında hâlihazırda yoksullukla karşı karşıya olan çocuklara okullarda oruç çizelgeleri dağıtılmaya devam ediyor. İktidarın ekonomi politikaları sonucunda her geçen gün derinleşen ekonomik kriz nedeniyle milyonlarca çocuk yatağa aç giriyor, okula aç gidiyor. Bir öğün ücretsiz yemek talebine “kaynak yok” diyen Bakan Tekin’in genelgesi ise yoksullukla açlığın öğretildiği çocukların gerçekliğini gölgelemeye çalışıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verileri ise bunları doğrulayacak nitelikte. TÜİK’in “Türkiye'de Çocuk 2025 Araştırması”na göre, Türkiye’de yaşayan 7 milyon 39 bin çocuk Afrika ülkeleri düzeyinde açlık yaşıyor. Bu her 100 çocuktan 32’sinin yatağa aç girdiğini gösteriyor. Aynı araştırmaya göre 15 yaş altı 6,7 milyon çocuk günde, protein ihtiyacını karşılayabilmek için bir öğün et, tavuk, balık, yumurta yiyemiyor.

TÜİK’in “Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri”ne göre ise ülkedeki çocukların yüzde 36,8’i yoksulluk veya sosyal dışlanma riskiyle yaşamını sürdürüyor. Her üç çocuktan biri, yeterli beslenmeye, yeni giysiye, ders çalışabilecek bir alana ve güvenli bir çocukluğa erişemiyor.

DÖRT ÇOCUKTAN BİRİ PROTEİN TÜKETEMİYOR

Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) “Eğitim İzleme Raporu 2025” ise ülkedeki her 10 çocuktan 1’nin maddi yetersizlik nedeniyle meyve/sebze yiyemediğini, her 4 çocuktan 1’nin ise düzenli protein tüketemediğini ortaya koydu. Rapora göre en düşük sosyoekonomik gruptaki çocukların yalnızca yüzde 43,5’i haftada iki-üç kez et, balık ya da tavuk yiyebilirken bu oran en yüksek gelir grubunda yüzde 77,9 oldu.

AİLELERİNİN YANINDA BAKILAMIYORLAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre ise ailesinin yanında en temel ihtiyaçları karşılanamayan ve ailesinin yanından alınma riski bulunan çocuk sayısı 2025’te 182 bin 997 oldu. 2026 yılında ise yoksulluk nedeniyle bakılamaması nedeniyle Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamına alınması öngörülen çocuk sayısı ise 195 bin olarak kaydedildi.

DANIŞTAY ‘AÇ KALABİLİRLER’ DEDİ

Okul öncesi eğitimde bir öğün ücretsiz yemeğin kaldırılmasına karşı Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği’nin açtığı davada Danıştay, kararı ‘doğru’ buldu. Danıştay 8. Dairesi, “mali kaynaklar yeterli olmadığı”, “MEB’in mali kaynaklar ve ihtiyaçlar arasında denge kurma” zorunluluğu olduğu gerekçeleriyle okul öncesi eğitimde verilen ücretsiz yemek uygulamasının sessizce kaldırılmasını hukuka uygun buldu.

EĞİTİME YALNIZCA 947 AVRO KAYNAK

Türkiye, OECD’ye üye ülkeler arasında ortaöğretimde öğrenci başına en az kamu kaynağı ayıran ülke oldu. İktisatçı İnan Mutlu’nun derlediği verilere göre, AB ülkeleri öğrenci başına ortalama yılda 8 bin 130 avro harcarken, Türkiye sadece 947 avro kaynak ayırıyor.

Gerçeklerin üzerini örtemezler





Kemal IRMAK - Eğitim Sen Genel Başkanı “Çocukların üçte biri yoksulluk ve dışlanma riski altında. Dört çocuktan birisi okulu gün boyunca aç geçiriyor. 2 milyondan fazla çocuğun yaşadığı hanelerde en temel ihtiyaçlar bile karşılanamıyor; insanlar sadece karnını doyurmaya çalışıyor. 950 bin çocuk, çocuk olduğu halde çalıştırılıyor. 630 bin civarında çocuk, örgün eğitim çağında okulda olması gerekirken nerede olduğu sorusuna ki mse yanıt vermiyor. Diğer taraftan tarım işçisi çocuklar hem çalışıyor hem de çalıştıkları süre içerisinde beslenemiyor, aç kalıyor. Bu günahları örtmek için oluşturulan bu çaba tutmaz. Fakat kritik bir noktadan bu meseleyi sürdürüyorlar; insanların inançları üzerinden sürdürüyorlar. Bunu yaparken kutuplaştırmayı asla bırakmıyorlar. Bu, yarattıkları eşitsizlikten kaynaklı kaybettikleri oyları bir anlamda konsolide etmeye çalışma çabasıdır. Burada siyasal İslam'dan bahsediyoruz. Bir inanç sisteminin çok dışına çıkmış; inancı artık bir aparata, siyasetin ve ticaretin aparatına dönüştürmüş bir iktidardan bahsediyoruz. Aynı aparatı çocuklar üzerinde sürdürüyorlar. Danıştay’ın okul öncesinde ücretsiz yemeğin kaldırılmasına ilişkin MEB’i haklı bulduğu kararı kabul edilemez. Birilerinin vergileri affediliyor, belli kesimlere büyük paralar aktarılıyor ama sözkonusu yoksul çocuklar ve onların karınlarının doyurulması meselesi olunca yargı böyle bir karar veriyor. Bu yargının ve yürütmenin toplum üzerinde baskı kurmaya çalışması, hukuk üzerine tahakküm kurma çabasıdır. Bu sınıfsal bir tercih meselesidir.”

VERİLERLE GERÇEKLER

Türkiye’de yaşayan 7 milyon 39 bin çocuk Afrika ülkeleri düzeyinde açlık yaşıyor .





. 6,7 milyon çocuk ise günde bir öğün et, tavuk, balık ya da yumurta tüketemiyor.





milyon çocuk ise Her 100 çocuktan 32’si yatağa aç giriyor.





çocuktan 4 çocuktan 1’i düzenli protein alamıyor.





çocuktan Her 10 çocuktan 1’i günde taze meyve/sebze tüketemiyor .





çocuktan . Yetersiz beslenmeye bağlı bodurluk yaşayan çocuk oranı %5,5





Her 100 çocuktan 6'sı zayıflık riskiyle karşı karşıya.



