Evgeny Grinko, 10 Mart’ta Türkiye Konserlerine Yeniden Başlıyor

Minimalist piyano müziğinin sevilen isimlerinden Evgeny Grinko, uzun süredir kapalı gişe geçen Avrupa ve Türkiye turnelerinin ardından 2026 yılında yeniden Türkiye konserleri için sahneye çıkıyor. Doğadan, kedilerden, çocukluk anılarından ve eski masallardan ilham alan besteleriyle tanınan sanatçı, mart ayında Türkiye’nin farklı şehirlerinde müzikseverlerle buluşacak.

EVGENY GRİNKO TÜRKİYE TURNESİ 2026

Evgeny Grinko’nun 2026 Türkiye turnesi, hem büyük şehirleri hem de Anadolu’daki önemli kültür merkezlerini kapsayan geniş bir konser programından oluşuyor. Minimalist piyano müziğinin dingin ve duygusal atmosferini sahneye taşıyan sanatçı, dinleyicilere sakinlik ve derinlik dolu bir konser deneyimi sunmayı amaçlıyor.

EVGENY GRİNKO KONSER TARİHLERİ VE MEKANLAR

Tarih Şehir Salon 10 Mart 2026 Çorlu Ünal Baysan Kültür Merkezi 11 Mart 2026 İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi 13 Mart 2026 İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı 15 Mart 2026 Kayseri Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi 16 Mart 2026 Sivas 4 Eylül Kültür Merkezi

EVGENY GRİNKO KONSERLERİ NEDEN İLGİ GÖRÜYOR?

Evgeny Grinko konserleri, sade piyano melodileriyle kurduğu güçlü duygusal bağ sayesinde geniş bir dinleyici kitlesine hitap ediyor. Sessizliğin ve melodinin dengeli kullanımı, konserleri yalnızca bir müzik etkinliği değil, aynı zamanda huzurlu bir sahne deneyimine dönüştürüyor. Bu yönüyle Grinko’nun konserleri her turnede yoğun ilgi görüyor.

EVGENY GRİNKO KONSER BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Evgeny Grinko’nun Türkiye turnesi kapsamındaki konserlerinin biletleri, Bubilet platformu üzerinden satışa sunuluyor. Önceki turnelerde konserlerin kısa sürede kapalı gişe olması nedeniyle, müzikseverlerin biletlerini erkenden temin etmeleri tavsiye ediliyor.

Evgeny Grinko Türkiye konserleri ne zaman başlıyor?

Evgeny Grinko’nun 2026 Türkiye konserleri 10 Mart’ta Çorlu’da başlayacak.

Evgeny Grinko İstanbul’da kaç konser verecek?

Sanatçı, İstanbul’da 11 Mart’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde ve 13 Mart’ta Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda olmak üzere iki konser verecek.

Evgeny Grinko konser biletleri nereden alınır?

Konser biletleri Bubilet platformu üzerinden satın alınabiliyor.

Evgeny Grinko hangi şehirlerde sahne alacak?

2026 Türkiye turnesi kapsamında Çorlu, İstanbul, Kayseri ve Sivas’ta sahne alacak.

Evgeny Grinko’nun 2026 Türkiye konserleri, minimalist piyano müziğini canlı dinlemek isteyenler için önemli bir etkinlik takvimi sunuyor. Mart ayı boyunca farklı şehirlerde gerçekleşecek konserler, sanatçının kendine özgü müzikal dünyasını yakından deneyimlemek isteyen dinleyiciler için kaçırılmaması gereken organizasyonlar arasında yer alıyor.