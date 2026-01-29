Evgeny Grinko'dan mart ayında turne

Müzisyen Evgeny Grinko, uzun süredir kapalı gişe geçen Avrupa ve Türkiye turnelerinin ardından 2026 yılına yine çok sevdiği Türkiye’de vereceği konserlerle başlıyor.

Avrupa’da art arda sold out geçen konserlerinin ardından Türkiye turnesine çıkan sanatçı, mart ayında İstanbul’dan Çorlu’ya; Kayseri’den Sivas’a uzanan farklı şehirlerde sahne alarak dinleyicileriyle yeniden buluşacak.

Turnenin biletleri, Bubilet’te satışta.

Konser Takvimi:

10 Mart – Çorlu

Ünal Baysan Kültür Merkezi

11 Mart – İstanbul

Bostancı Gösteri Merkezi

13 Mart – İstanbul

Lütfü Kırdar Anadolu Oditoryum

15 Mart – Kayseri

Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi

16 Mart – Sivas

4 Eylül Kültür Merkezi – Keykavus Salonu