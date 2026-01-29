Giriş / Abone Ol
Evgeny Grinko'dan mart ayında turne

Kültür Sanat
  • 29.01.2026 10:23
  • Giriş: 29.01.2026 10:23
  • Güncelleme: 29.01.2026 10:25
Müzisyen Evgeny Grinko, uzun süredir kapalı gişe geçen Avrupa ve Türkiye turnelerinin ardından 2026 yılına yine çok sevdiği Türkiye’de vereceği konserlerle başlıyor.

Avrupa’da art arda sold out geçen konserlerinin ardından Türkiye turnesine çıkan sanatçı, mart ayında İstanbul’dan Çorlu’ya; Kayseri’den Sivas’a uzanan farklı şehirlerde sahne alarak dinleyicileriyle yeniden buluşacak.

Turnenin biletleri, Bubilet’te satışta.

Konser Takvimi:

10 Mart – Çorlu
Ünal Baysan Kültür Merkezi

11 Mart – İstanbul
Bostancı Gösteri Merkezi

13 Mart – İstanbul
Lütfü Kırdar Anadolu Oditoryum

15 Mart – Kayseri
Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi

16 Mart – Sivas
4 Eylül Kültür Merkezi – Keykavus Salonu

