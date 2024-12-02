Evgeny Grinko'nun violisti Pavel Matckevich'ten solo konser

Multi-enstürmantist ve besteci olan Pavel Matckevich, 7 yıldır ünlü neoklasik besteci Evgeny Grinko'nun orkestrasında viyola çalıyor.

Son 2 yıldır ağırlıklı olarak Türkiye'de farklı trio ve oda orkestralarında da çalan Pavel Matckevich yeni single'ı Good Morning sonrasında ilk solo konserine hazırlanıyor.

10 Aralık Salı akşamı Moda All Saints Kilisesi'nde gerçekleşecek olan konserde sanatçı, kendi eserleri haricinde Bach, Vivaldi, Borodin gibi ünlü bestecilerin eserlerine de yer verecek.