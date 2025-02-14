Evgeny Grinko, Sevgililer Günü'ne özel AKM'de konser verdi

Ünlü piyanist Evgeny Grinko Atatürk Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluştu.

Sanatçı, büyük ilgi gören konserde, 7 Şubat'ta yayımlanan son albümü "Winter Moonlight"ta yer alan yeni eserlerini ilk kez dinleyicilerin beğenisine sundu.

Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserini de yorumlayan Grinko, türkünün sözlerinden çok etkilendiğini belirterek, "Bugüne dek konserlerime gelen Türk dinleyicilerime bir teşekkür etmek istedim" ifadelerini kullandı.

Grinko, bugün Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 16 Şubat'ta Sivas 4 Eylül Kültür Merkezi'nde, 18 Şubat'ta Ankara ATO'da, 20 Şubat'ta İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde, 21 Şubat'ta ise İzmir'de The Factory PSM'de konser verecek.