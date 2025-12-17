Evgeny Grinko’dan Nâzım sürprizi

İrem İLYAS

Türkiye turnesine İstanbul’daki iki özel konserle başlayan Evgeny Grinko, Bursa, İzmir, Muğla, Denizli, Kocaeli ve Diyarbakır’da yoğun ilgi gördü. Grinko, yarın Konya, 20 Aralık’ta Trabzon ve 21 Aralık’ta Samsun’da konser vererek turnesini tamamlayacak.

Turne sırasında Türk edebiyatına olan hayranlığını dile getiren Grinko, Nâzım Hikmet’in bir şiirini besteleme fikrinden heyecan duyduğunu ve bunu bir saygı duruşu olarak gördüğünü açıkladı. Daha önce Aşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” eserine yaptığı yorumla da Anadolu kültürüne ilgisini göstermişti.



