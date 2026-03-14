Evgeny Grinko’nun notaları Lütfü Kırdar’da yankılandı

Minimalist piyano müziğinin en sevilen isimlerinden Evgeny Grinko, Türkiye turnesi kapsamında dün akşam Lütfü Kırdar Anadolu Oditoryum’da ilk kez sahne aldı. Grinko’nun piyanosundan yükselen notalar salonu dolduran dinleyicilere büyülü bir akşam yaşatırken, sanatçı performansının sonunda ayakta alkışlandı.

2010 yılında bestelediği “Valse” ile milyonlara ulaşan Grinko; doğadan, kedilerden, çocukluk anılarından ve eski masallardan beslenen besteleriyle dinleyicisini zamansız bir yolculuğa çıkarıyor. Yalın sahne dili, duygusal derinliği ve sade anlatımıyla Türkiye’de geniş ve sadık bir dinleyici kitlesine sahip olan sanatçının konserleri, yalnızca bir müzik dinletisi değil; sakin, içe dönük ve büyülü bir deneyime dönüşüyor.

Avrupa’da kapalı gişe geçen konserlerinin ardından çok sevdiği Türkiye’de turneye çıkan Grinko, İstanbul’daki bu özel performansla birlikte şehirdeki sezonun son konserini de gerçekleştirmiş oldu. Sanatçı, turnenin ardından sonbahara kadar yeni albüm çalışmalarına odaklanmaya hazırlanıyor.

Grinko, bahar turnesinin son iki durağında dinleyicileriyle yeniden buluşacak. Bahar Turnesi kapsamında son konserler 15 Mart’ta Kayseri Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi’nde, 16 Mart’ta ise Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.