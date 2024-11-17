Evi olmayanlara ‘mücbir’ dayatması

Ekonomik kriz giderek derinleşirken faturayı emekçilere kesen AKP iktidarının depremzedelere yaptığı yardımlar her alanda birer birer son buluyor.

Deprem bölgesindeki konut sorununu çözemeyen iktidar, çalışarak ayakta kalmaya çalışan yurttaşlara da engel oluyor.

Son olarak depremle yıkılan Adıyaman, Hatay, Maraş ve Malatya ile Antep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde uzatılan mücbir sebep hali, 30 Kasım itibarıyla son bulacak. Konu birçok kez Meclis’e taşınsa da yetkililer sessiz. Mücbir sebep halinin bitmesi durumunda büyük bir çıkmaza gireceğini ve maddi kayıplarının artacağına dikkat çeken yurttaşlar ise tepkili.

Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi İnal Öfkeli, mücbir sebep halinin uzatılması yönünde çağrı yaparak “Henüz ikamet ve barınma sorunu çözülmeli. İşyerlerimiz ve evlerimiz bize teslim edilene kadar ve hayat normale dönene kadar sürecin uzatılmasını istiyoruz. Burası ayağa kaldırılana kadar mücbir hali uzatılmalı. 3 aylık periyotlar da gerek vergi mükellefleri yönünden gerek meslek mensupları yönünden büyük bir stres yaratıyor. Geçen hafta Gelir İdaresi’nden bir heyet geldi ve çalışma koşullarını inceledi. Biz de çalışma koşullarının oluşmamasını anlattık. Ofisimiz bile yok. Şehrimiz şantiye halinde” dedi. Öfkeli, mücbir sebep için toplantılar başlatacaklarını ve meslek odalarıyla bir araya geleceklerini de söyleyerek, ilk toplantıyı 2 gün sonra yapacaklarını söyledi. Öfkeli, “19 Kasım’da ortak basın açıklamamız var. Sonrasında da bir araya geleceğiz. Artık bıçak kemiğe dayandı. Biz 30 Kasım’a kadar yol haritamızı belirlemek için çalışacağız” diye konuştu.Öfkeli, mücbir sebebin kesilmesi halinde yaşanacak sorunları ve taleplerini şöyle sıraladı:

• Şubat 2023’ten bu yana kadar tüm vergi beyannamelerinin verilmesi.

• Birikmiş vergi yüklerinin büyük bir rakam olarak öne çıkması.

• Ev ve işyeri teslim edilene kadar süreç uzatılmalı.

• Vergi, SGK muafiyeti ve teşviki sağlanmalı.

• Ödenemeyen vergi ve sigorta borçlarına uygulanacak taksit süresi en az 48 ay olmalı.

ŞARTSIZ UZATILMALI

Esnaf ve tüccarlar yetkililere şöyle sesleniyor:

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, mücbir sebep süresinin üçer aylık periyotlarla uzatılmasının yanlış olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Beyanname istemek doğru bir yaklaşım değildir. Mücbir sebep halinin süresiz ve şartsız olarak uzatılması gerektiğine inanıyoruz. Sonrasında yol haritası belirlemeliyiz.”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu “Depremler, inşaatlar ve göç devam ederken mücbir sebep süresinin sona ermesi depremin etkisinden daha büyük olumsuzluklar doğuracaktır. Süre en az 2 yıl daha uzatılmalıdır” dedi.

Kahramanmaraş Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdullah Kalın, vergi ve SGK borçlarının taksitlendirilmesi ve Bağ-Kur primlerinin iptal edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

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MÜCBİR SEBEP NEDİR?

Depremlerde yerle bir olan kentlerde, mücbir sebep hali ilan edildi. Depremzede mali müşavirlerin, sanayicilerin, esnafların ve tüccarların SGK ve vergi borçları ertelendi.