Evimiz ısınmazsa sokaklar ısınacak

Ebru ÇELİK

Tüm Emeklilerin Sendikası “Açlığa, yoksulluğa karşı” diyerek 27 Ekim’de ülkenin birçok noktasında yürüyüş başlattı. Sendika üyeleri yürüyüşlerinin 3. gününde İstanbul'daki Kadıköy İskelesi’nin önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklama için İstanbul'un dört bir yanından gelen üyeler "Emeklilerin sorunları, milyonlarca yoksulun sorunlarından farklı değil. Emeklinin yoksulun sesini duyan bir iktidar göremiyoruz" dedi. Üyeler, 2 Kasım’da Ankara Sakarya Caddesinde gerçekleşecek basın açıklamasına, tüm siyasi partileri, sendikaları, demokratik kitle örgütlerini ve basını dayanışmaya davet etti.

EMEKLİYİ GÖREN BİR İKTİDAR YOK

Açıklamayı okuyan Tevfik Atam, ülkede savaş ve kıtlık olmadığını, ancak emeklilerin neredeyse savaş dönemlerini hatırlatacak bir sefalete mahkûm yaşadığını ifade etti. “Biz emeklilerin sesini duyan bir iktidar göremiyoruz,” diyen Atam, iktidarın halkın sorunlarıyla değil, sermaye çevrelerinin sorunlarıyla ilgilendiğini belirtti.

Atam sözlerine şöyle devam etti: “Tüm hayatını, bu ülkeye alın teri ile çalışarak harcamış emeklilerin bugün geldikleri yoksulluk halinin sorumlusu emekliler değildir. Bu ülkenin kaynaklarını yanlış kullananlardır. Bu durum vicdanlı olan herkesi, tüm vatandaşları düşündürmelidir. Biz bu bozuk düzene kayıtsız kalmayacağız. Bizler gelecek nesillere alın teri ile çalışarak çok büyük emekler vermiş emeklileriz. Emekliler olarak aldığımız üç kuruşla kendi karnımızı doyuramıyoruz. Buna rağmen biz hakkımız olanı isterken, tüm mağdur edilen insanlardan ayrı sorunlarımız olmadığının da farkındayız.”

EMEKLİLERİ SOKAĞA ÇIKARANLAR UTANSIN

Tüm Emeklilerin Sendikası İstanbul Şubeler Dönem Sözcüsü Mustafa Durna; emeklilerin, işçilerin, emekçilerin haklarını kimsenin yok sayamayacağının altını çizdi. Durna, “Biz bu yaşlarda sokaklardayız. Bizi bu yaşta sokaklara çıkaran iktidar utanmalı. Çünkü biz utanmayacağız, biz bugüne kadar yalnızca hakkımız olanı istedik. Üretimden gelen gücünüz yok diyorlar bize. Biz bu yaşımıza kadar çalıştık ve şu an ülkemiz için çalışan şoförleri, avukatları, doktorları biz büyüttük, biz yetiştirdik. Biz emeklilerin işi hâlâ bitmiş değil. Biz emekliler, yoksullar bu ülkenin sahibi biziz” dedi.

Durna, ekonomiyi bu noktaya getirenin iktidar olduğunu vurguladı. Durna, “Ülke berbat durumda. Adamın biri sırf akşam yemeği yemek için Paris’e gidebiliyor. Burada da bir kardeşimiz çöpten ekmek toplayarak evine götürüyor. Biz bu adaletsizliğe karşıyız” diyen Durna, “Evimizi ısıtamazsak sokakları ısıtacağız” sloganıyla konuşmasını sonlandırdı.

BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİYİZ

Tüm Emeklilerin Sendikası Esenyurt Şube Başkanı Gülsen Şener Gülseren ise şunları aktardı: “Biz yıllarca çalıştık, primlerinizi yatırdık ve emekli olduk. Ancak emekliye hak ettikleri, bütçe verilmiyor. İktidar artık emeklilerin sesini duysun. Emeklileri sefalet ücretine mahkûm etmesin. Kadın, çocuk, bebek cinayetlerine, hayvan katliamına ve bu sefalet ücretlerine karşı birlik olmalıyız. Birlikte mücadele etmeliyiz. Biz birleşeceğiz ve kazanacağız.”