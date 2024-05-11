Evimizi vermeyiz

İstanbul Kısırkaya’da yaşayan yurttaşların evleri, alanın MSB’ye ait olduğu gerekçesiyle yıkılmak isteniyor. Yurttaşlar haksızlığın giderilmesini istedi.

Haber Merkezi

Sarıyer Kısırkaya’da yaşayan yurttaşlar, evlerinin bulunduğu alanın Milli Savunma Bakanlığı’na ait olduğu gerekçesiyle yıkılmak istenmesine karşı dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Evlerine çıkarılmaları yönünde tebligat geldiğini söyleyen yurttaşlar, alanın MSB’ye tahsisinin kaldırılmasını istedi.

HAKSIZLIĞI GİDERİN

Müdürlük önünde yapılan açıklamada “2018’de yapı kayıt belgelerimizi aldık. Yapı kayıt belgesi aldıktan sonra 3194 Sayılı Kanun’un geçici 16. maddesine göre tarafımıza satılması için başvuruda bulunduk. Ancak bize sosyal donatı alanı olarak kullanılmak üzere, MSB’ye tahsis yapılmış olduğu gerekçesi ile ‘yapı kayıt belgemizin’ iptal edilmesine ilişkin tebligatlar; akabinde de söz konusu alanda ikamet eden bir kısım komşularımıza tahliye ve yıkım tebligatları gönderildi.

Başvurumuzla tapu almak ümidi ile beklediğimiz bu süreçte aksine senelerce emek verdiğimiz bu toprakla olan bağımız kopartılarak tasarruf olmadığı belgeli ‘Milli Savunma İnşaat Emlak’ kurumu tarafından köy halkı olarak önce evlerimiz yıkılarak, hiçbir sosyal konut tahsisi yapılmadan evlerimiz elimizden alınmaya çalışılıyor. Biz bu haksızlığın giderilmesini istiyoruz” denildi.